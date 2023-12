Liverani: «Le stagioni alla Lazio non le dimenticherò mai. Il calciatore più forte con cui ho giocato? Vi dico chi è»

Liverani, l’ex tecnico di Cagliari e Lecce torna a parlare della Lazio e ripercorre i suoi anni in biancoceleste

PAROLE – «Sicuramente quelle stagioni lì alla Lazio hanno rappresentato un punto importante della mia carriera. Giocavamo per vincere in tutte le competizioni. Il calciatore più forte con cui ho giocato? Ce ne sono tanti. Alla Lazio ho condiviso lo spogliatoio con tantissimi campioni già affermati come Stam, Stankovic, Crespo, Simeone, Nesta. Al Palermo e alla Fiorentina ho invece giocato con giovani che poi sono esplosi come Cavani, Pastore, Mutu, Toni, ma anche lo stesso Miccoli o Frey»