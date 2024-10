Liverani: «La Lazio, in sordina, è una piacevole sorpresa. Ad oggi ecco chi sono le squadre davanti a tutti»

Le parole del tecnico, Fabio Liverani, sulle squadre di Serie A e sulla Lazio di Baroni. I dettagli

A TuttoMercatoWeb.com Fabio Liverani ha analizza il campionato di Serie A. Poi si è espresso anche sulla Lazio.

PAROLE– «Ad oggi Inter e Napoli sono davanti a tutte. Per la qualità della rosa l’Inter è favorita. Ma il Napoli ha una sola partita a settimana e un allenatore importante. Juve e Milan mi sembra abbiano qualche problema. I giallorossi hanno difficoltà ambientali importanti. L’esonero di De Rossi ha tolto quell’entusiasmo che si era creato anche dopo Mourinho. Servirà una striscia di vittoria per fare sì che la situazione possa cambiare. Mentre al contrario la Lazio, in sordina, è una piacevole sorpresa »