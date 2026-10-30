Liverani: «La Lazio di Gattuso è un’orchestra, ma attenzione al Cagliari! Non è una squadra in crisi»

Fabio Liverani analizza la sfida dell’Olimpico: l’ex allenatore del Cagliari ha parlato in vista della partita di domenica della Lazio di Gennaro Gattuso

La Lazio di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare il Cagliari nella sfida valida per la decima giornata di Serie A 2026/2027. Un appuntamento importante per i biancocelesti, intenzionati a proseguire il loro straordinario avvio di stagione e a confermare quanto di buono mostrato nelle prime nove giornate di campionato. A presentare la partita è stato Fabio Liverani, ex centrocampista della Lazio ed ex allenatore del Cagliari, intervenuto ai microfoni di Radiosei.

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Liverani mette in guardia Gattuso: attenzione alle ripartenze

Secondo Liverani, la formazione allenata da Fabio Pisacane potrebbe adottare un atteggiamento prudente, cercando di limitare gli spazi e sfruttare la velocità dei propri giocatori nelle transizioni offensive. Uno scenario che richiederà grande concentrazione da parte della Lazio.

«Con il Cagliari mi aspetto una gara sulla falsariga di quella col Parma, blocco basso, non concede e ha giocatori veloci in ripartenza. Squadra strutturata che fa delle ripartenze la sua forza, quindi bisogna avere la stessa attenzione avuta col Parma e concedere poco».

L’ex centrocampista biancoceleste ha poi analizzato il momento attraversato dal Cagliari. Nonostante le tre sconfitte consecutive, Liverani ritiene che i sardi abbiano mostrato segnali incoraggianti anche nell’ultima trasferta contro la Roma.

«Il Cagliari, nonostante le tre sconfitte, è una squadra in salute, con la Roma non ha demeritato. Non è una squadra in crisi, nonostante gli ultimi risultati. Non hanno l’ansia legata ai punti in classifica, anche se in ora in basso ci sono squadre, come la Fiorentina, che risaliranno».

Liverani applaude il lavoro di Gattuso: «La Lazio è un’orchestra»

La parte più significativa dell’intervento di Liverani riguarda però la crescita collettiva della Lazio. L’ex giocatore ha sottolineato come la vera forza della formazione di Gattuso sia rappresentata dalla disponibilità dei calciatori a lavorare insieme, sacrificandosi per un obiettivo comune.

Un’identità che emerge sia nella fase offensiva sia nell’atteggiamento complessivo della squadra, capace di abbinare qualità individuali, intensità e velocità di esecuzione. Liverani ha tuttavia ricordato anche quanto gli errori degli avversari possano incidere sulla costruzione dei risultati.

«Quello che oggi fa la differenza tra la Lazio e le altre squadre, è il piacere di giocare insieme, di sacrificarsi insieme, esultare insieme: la Lazio è un’orchestra. Ogni squadra, quando trova questi ‘segreti’, riesce a fare bene. Qualità, intensità e velocità sono caratteristiche riconoscibili nella Lazio. Puoi trovarle le contromosse, ma non potrai mai sapere l’interpretazione della gara di Zaccagni, per esempio. La differenza la fa anche la giocata minima o l’errore individuale. Oggi facciamo tutti i complimenti per questo inizio straordinario, per gioco offensivo, ma ci sono tantissimi gol che vengono segnati per degli errori tattici e tecnici delle avversarie».

Parole che fotografano il momento positivo dei biancocelesti, ma che rappresentano anche un richiamo alla concentrazione. Contro il Cagliari, la Lazio dovrà dimostrare ancora una volta di saper coniugare spettacolo, equilibrio e concretezza.