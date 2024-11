Liverani verso Lazio Bologna: «Credo Baroni miri a fare questa scelta. E sul modulo...»

Liverani, ex centrocampista biancoceleste, dice la sua verso Lazio Bologna di domenica sera: il commento sui capitolini

Fabio Liverani, ex centrocampista biancoceleste, ha così parlato della situazione in casa Lazio verso il prossimo impegno a Radiosei.

LE PAROLE – «La scelta del 4-3-3 a mio avviso, è dettata dalla voglia di andare uomo contro uomo molto forte e sui due esterni. Chiaro, anche nel 4-2-3-1 si può fare, ma forse le caratteristiche sono meno adatte. Poi nella partita ci sono più partite, c’è la possibilità di cambiare in corso d’opera. Baroni può aver messo in preventivo anche il fatto che Dia è fermo da una settimana, piuttosto che il volo del Taty. Credo che Baroni miri a creare intorno a loro una struttura di squadra solida domani, in modo da poter immaginare anche una staffetta».