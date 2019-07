LIVE/Lazio in Campidoglio, Lotito: «Rappresentiamo la storia del calcio a Roma» – FT&VD

Tra pochissimo avrà inizio l’incontro in Campidoglio tra la Lazio e la sindaca Raggi. Quest’ultima premierà la squadra per la vittoria in Coppa Italia



AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – La Lazio sta lasciando in questi minuti il Campidoglio. Anche la sindaca Raggi ha accompagnato i biancocelesti all’esterno del comune.

La Lazio ha lasciato pochi minuti fa il Campidoglio La Lazio ha lasciato pochi minuti fa il Campidoglio 👇🏻📹 Gepostet von Lazio News 24 am Mittwoch, 10. Juli 2019

AGGIORNAMENTO ORE 15.33 – A prendere la parola adesso è il presidente Lotito: «Dopo tanti anni ci hanno accolto nella nostra casa. Ci consentono di avere l’orgoglio di essere qui come rappresentanti della città di Roma. La Lazio ha una responsabilità maggiore rappresenta la storia del calcio a Roma. Successo dettato dagli sforzi di tutti. Vittoria di tutti e anche della città di Roma. L’Aquila rappresenta la libertà. La Lazio rappresenta un punto di riferimento per il cambiamento. Anche noi facciamo le nostre battaglie per cambiare il sistema, un sistema che premia sacrifici e merito».

AGGIORNAMENTO ORE 15.30 – Inizia la cerimonia con l’Inno nazionale intonata dalla banda musicale della Polizia di Roma Capitale, poi le parole della sindaca Raggi: «Grazie per le emozioni che ci avete regalato conquistando la Coppa Italia. Abbiamo voluto celebrare questo successo qui per rendere il giusto omaggio. Al termine di una bella partita contro l’Atalanta avete alzato al cielo il trofeo. Vittoria che ha ripagato il lavoro di un gruppo che ha creduto e lavorato in un obiettivo. La città vuole ringraziarvi e premiare i giocatori. È partita la preparazione si gettano le basi per la nuova annata. Sono Felice perchè avete scelto questo evento per presentare la maglia non piteva esserci sede migliore. L’auspicio è che proprio da questa premiazione possa prendere vita un nuovo e vincente cammino, sia nelle competizioni nazionali sia in Europa League. Avete saputo emozionarci, sono sicura che saprete farlo anche in questa nuova stagione».

AGGIORNAMENTO ORE 15.20 – La delegazione della Lazio è arrivata in Campidoglio per essere insignita

Come anticipato nei giorni scorsi, la sindaca di Roma Virginia Raggi premierà la Lazio a seguito della vittoria in Coppa Italia. La prima cittadina ha, infatti, invitato la società biancoceleste in Campidoglio intorno alle 14.30 di oggi presso l’aula Giulio Cesare. Il club ha risposto con la presenza del tecnico Simone Inzaghi, lo staff tecnico, il presidente Lotito e la dirigenza, oltre ad una rappresentanza del settore giovanile. In quest’occasione, verranno anche presentate le nuove maglie che i giocatori della Lazio indosseranno nel corso della prossima stagione.