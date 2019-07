Lazio, Canigiani: «Oggi presenteremo due maglie. Ecco quanti abbonamenti fatti…»

Il responsabile marketing, Marco Canigiani, a Lazio Style Radio ha fatto il punto sulle nuove maglie, il ritiro e la campagna abbonamenti

Manca poco e saranno svelate le maglie per la nuova stagione della Lazio, a commentare l’evento è il responsabile marketing, Marco Canigiani, a Lazio Style Radio: «Per le nuove maglie, siamo andati oltre a quelle che solitamente sono le normali date di presentazione. Ma questa premiazione in Campidoglio era un’occasione particolare, ci sembrava giusto onorarla con questa iniziativa. Presenteremo la prima maglia e quella da trasferta. Abbiamo fatto varie prove, l’idea era quella di mettere la coccarda della Coppa Italia sopra il marchio del nostro sponsor tecnico, ma alla fine abbiamo deciso di metterla sopra lo scudetto della Lazio, quindi sarà lì».

ABBONAMENTI e RITIRO – «Ieri il dato era buono, verso sera eravamo già vicini a quota 3000 abbonati. È un buon andamento, forse il migliore degli ultimi anni. Per quanto riguarda le promozioni è da valutare “l’effetto trasferimento”: con un’offerta così vantaggiosa come quella per gli Under25, alcuni che già si erano abbonati l’anno scorso potrebbero spostarsi in altri settori. È un fattore da tenere in considerazione. Stiamo per partire per il ritiro, ci saranno, come da tradizione: la festa biancoceleste, l’evento al comune e al palazzetto dello sport per la presentazione dell’ultima maglia. Molti tifosi stanno già arrivando ad Auronzo, ci sarà grande richiesta e avremo il pienone come è già abitudine da diversi anni».