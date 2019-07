Calciomercato Lazio, colloquio fra Tare e Luis Alberto: i dettagli

Previsto un summit nella giornata di venerdì tra Luis Alberto, il suo agente ed il ds Tare. Da chiarire il futuro dello spagnolo: Lazio o Siviglia?

Le avances del Siviglia lo hanno fatto tentennare, ma le richieste di Inzaghi gli hanno dato sicurezza. Anche se le possibilità di vederlo ancora con la maglia della Lazio sono buone, il futuro di Luis Alberto è ancora da decidere. Gli spagnoli hanno messo sul piatto 25 milioni, bonus inclusi, per convincere il patron biancoceleste Lotito a lasciarlo partire: decisamente troppo pochi rispetto alla cifra richiesta. La società, infatti, valuta il fantasista tra i 30 e i 40 milioni e non ha alcuna intenzione di fare regali.

Tornare a casa è un desiderio prepotente per lo spagnolo e non lo ha nemmeno mai nascosto, ma il suo forte legame con l’allenatore e lo spogliatoio lo avrebbe convinto a rimanere. Come confermato da un sms che lui stesso avrebbe mandato all’allenatore piacentino, poche parole ma decise: «Voglio restare».

Intanto – come riportato dal quotidiano Il Tempo – per il numero 10 è previsto un incontro con il suo agente ed il ds Tare: le parti si incontreranno venerdì per mettere nero su bianco le volontà di tutti. Un colloquio chiarificatore che, nelle prossime ore, dirà se Inzaghi potrà ancora contare su Luis Alberto oppure no.