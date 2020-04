LIVE Emergenza Coronavirus, tutte le notizie dalla Serie A e non solo – 4 aprile

L’Emergenza Coronavirus ha paralizzato l’Italia e con essa anche il mondo dello Sport e del Calcio: tutte le notizie

Dopo il decreto del Premier Conte l’Italia si ferma. Anche il mondo del calcio è stato letteralmente travolto dall’Emergenza Coronavirus: tutti gli aggiornamenti sulle sorti delle competizioni europee, i calendari dei singoli campionati e le decisioni dei club.

SERIE A – Ecco il piano per far si che anche portando a termine questa stagione non si vada ad intaccare la prossima. QUI LA NOTIZIA

TOMMASI – Le parole del numero uno dell’Aic in merito ad una possibile ripresa del campionato. QUI LA NOTIZIA

STIPENDI – Nessun accordo ancora tra la Lega e l’Aic sul taglio stipendi dei giocatori. QUI LA NOTIZIA

DIRITTI TV – Con lo stop del calcio si pone anche il problema legato ai diritti tv delle società – QUI LA NOTIZIA