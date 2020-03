LIVE Emergenza Coronavirus, tutte le notizie dalla Serie A e non solo – 26 marzo

L’Emergenza Coronavirus ha paralizzato l’Italia e con essa anche il mondo dello Sport e del Calcio: tutte le notizie

COVERCIANO A DISPOSIZIONE DEI MEDICI – Lo ha comunicato il presidente della Figc Gravina. Il centro tecnico federale sarà a disposizione dei medici. QUI LA NOTIZIA

CAMBIA IL MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE – Ancora un cambio per quanto riguarda il modulo per l’autocertificazione. Ad annunciarlo il Capo della Polizia Gabrielli. QUI LA NOTIZIA

SPADAFORA – Le parole del ministro dello Sport in merito alle opzioni che verranno prese al vaglio per far fronte anche alla crisi che sta vivendo il calcio. QUI LA NOTIZIA

MALAGO’ – Le parole del numero uno del Coni in merito alla situazione che sta vivendo il calcio italiano a causa del coronavirus. QUI LA NOTIZIA

PRIMO CASO NEL BARCELLONA – Primo caso di positività al Covid-19 nel club catalano. Ramon Canal, responsabile sanitario del club catalano, è infatti ricoverato in ospedale.

TERZO POSITIVO NELL’ESPANYOL – Dopo Cabrera e Wu Lei anche Matias Vargas è risultato positivo al coronavirus.