Malagò: «In contatto costante con Gravina. Il calcio deve fare i conti con il virus»

Malagò, le parole del presidente del Coni in merito ad una possibile ripresa del campionato e del mondo del calcio

Regna ancora l’incertezza, e non potrebbe essere altrimenti, nel mondo del calcio. Queste le parole del presidente del Coni Malagò a Il Corriere della Sera.

«Ho contatti frequenti con Gravina che ringrazio per gli aggiornamenti costanti. La Serie A è un mondo a parte, che ha situazioni economiche diverse da tutte le altre realtà. Giocherà la propria partita e io non posso far altro che rispettarla. Chiudere subito la stagione? Il calcio deve fare i conti con il virus. L’agenda la detta il Governo e al momento non ci sono certezze».