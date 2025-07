Lazio, Pedro: «Sono contento, la verità è che sono felice a Roma. È un’altra stagione in cui spero di dare il 100%»

Lazio, le parole di Pedro in vista della prossima entusiasmante ed avvincente stagione di Serie A: le ultime da Formello

Negli ultimi giorni Pedro ha lasciato Roma per recarsi in America ad assistere al Mondiale per Club. Questa competizione si sta dimostrando piena di sorprese ed ora l’attaccante biancoceleste è stato ospitato a Miami dai suoi ex compagni di squadra del Barcellona Messi, Suarez e Busquets.

Lo spagnolo ha infatti assistito alla partita disputata dall’Inter Miami al termine della quale ha rilasciato alcune dichiarazioni poi riportate da Il Corriere dello Sport. Le parole dell’attaccante della Lazio:

«Sono contento, la verità è che sono felice a Roma. La Lazio è la squadra in cui mi sono sentito di nuovo a mio agio. Nonostante l’età sia un handicap e il tempo rimasto sia sempre meno, mi sto godendo molto questo momento. Mi sono sentito di nuovo un calciatore. È un’altra stagione in cui spero di dare il 100%. Ma ogni momento va custodito perché un giorno molto vicino tutto questo finirà e dovrò dedicarmi ad altro».