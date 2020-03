Spadafora: «Sport settore importante del nostro Paese, nessuno deve rimanere indietro»

Spadafora, le parole dei ministro dello Sport in questo momento di emergenza anche del mondo del calcio

Il ministro dello Sport Spadafora ha espresso la volontà che anche il Coni partecipi alla seduta di Giunta che si terrà nella giornata di oggi. Queste le sue parole.

«Ho chiesto al Coni di partecipare alla seduta di Giunta che si terrà oggi alle 12. L’ho fatto perché voglio confrontarmi con le rappresentanze del mondo dello sport in questo momento difficile. Lo sport rappresenta un settore economico importante del Paese e in queste ore oltre ai campioni sono fermi anche migliaia di lavoratori del mondo dello sport, ai quali prestare massima attenzione. Per questo nei prossimi giorni incontrerò anche le rappresentanze degli sport di base perché nessuno deve restare indietro».