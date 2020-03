Coronavirus, la nuova veste del Maracanà: sarà un ospedale da campo

La storica arena brasiliana sarà adibita per ospitare i tanti pazienti positivi al Covid-19 che risultano meno gravi

L’emergenza Coronavirus sta dilagando in tutto il mondo e non vuole placarsi al momento. Il mondo dello Sport però si sta muovendo per dare più aiuti concreti alla sanità: in Brasile infatti lo Stadio Maracanà di Rio de Janeiro sarà usato in un altro modo. Secondo quanto riporta Corriere.it l’impianto calcistico sarà trasformato entro due settimane in un ospedale da campo per ricevere i pazienti contagiati con sintomi ma che non hanno ancora bisogno della terapia intensiva. Proprio ieri il Flamengo aveva dato l’ok per usare la struttura.