Calciomercato Lazio, ecco quale sarà la prossima strategia di Lotito per effettuare delle operazioni in entrata

Calciomercato Lazio, ecco quale sarà la nuova idea del presidente Lotito per fare mercato in entrata: le ultime sui biancocelesti

Attualmente è ancora in una lunga fase di stasi il calciomercato Lazio che aspetta di effettuare nuove cessioni (come quella di Tchaouna) per poter acquistare nuovi calciatori per la prossima stagione. Tuttavia il blocco imposto dalla COVISOC impedisce a Lotito di comprare, ma il presidente ha una nuova idea.

Come confermato dalle pagine di oggi de Il Messaggero, i biancocelesti vorrebbero puntare di più sul mercato degli svincolati. Stando a quanto riportato dal quotidiano infatti i nomi caldi per gli aquilotti sono quelli di Giacomo Bonaventura, il terzino sinistro ex Barcellona Junior Firpo (28 anni) e il giovane attaccante Jeronimo Domina calciatore argentino, attaccante dell’Atletico Unión.