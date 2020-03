Gravina: «Coverciano è a disposizione dei medici»

Gravina, le parole del presidente della Figc che ga reso nota la disponibilità de centro tecnico di Coverciano per i medici

In questo periodo di forte crisi che l’Italia sta attraversando a causa del coronavirus la solidarietà da parte del mondo del calcio non è mai mancata. Il patron del Figc Gravina ha annunciato, ai microfoni di Sky, la disponibilità del centro tecnico di Coverciano per i medici impegnati nella lotta al Covid-19.

«La solidarietà è importante e il calcio ancora una volta ha dimostrato una grande sensibilità nel cercare di stare vicini ai tifosi. I nostri campioni del mondo 2006 hanno lanciato diversi messaggi, a cominciare da Cannavaro e Del Piero. Voglio poi parlare dell’ultima campagna di sensibilizzazione: oggi la Federazione mette a disposizione il suo gioiello di famiglia. Ringrazio Dario Nardella, sindaco di Firenze, e gli assessori Vannucci e Saccardi, per aver accettato la nostra disponibilità di mettere a disposizione il centro tecnico di Coverciano. Due settimane fa abbiamo messo a disposizione una palazzina per i vigili del fuoco e oggi metteremo a disposizione anche la nostra foresteria per medici e infermieri. Nella grande palestra potranno essere ricavati 20 o 30 posti per la rianimazione. Questo è il calcio che mostra il suo vero lato. Diamo la nostra massima disponibilità: il calcio è migliore di quello che si vuole far credere».