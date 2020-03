Emergenza Coronavirus, anche Godin lascia l’Italia VIDEO

Il difensore dell’Inter, dopo la quarantena preventiva, riceve l’autorizzazione dall’Inter e torna in Uruguay. L’annuncio su Instagram

Dopo gli espatri dei vari giocatori della Juventus, anche l’Inter concede ai propri giocatori di lasciare l’Italia verso i loro paesi originari.

I due club, che si sono affrontati per l’ultima volta contro ad inizio marzo, dopo la notizia della positività di Rugani, erano entrati in quarantena volontaria. Dopo il periodo di reclusione, i nerazzurri hanno dato l’ok a Godin di tornare in Uruguay. Il giocatore lo ha annunciato su Instagram.