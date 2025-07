Castellanos Lazio, i nuovi propositi del centravanti argentino sotto la guida di Maurizio Sarri: l’obiettivo

Castellanos Lazio, l’attaccante ha un nuovo importante obiettivo nella prossima stagione: le ultime sull’argentino

La prossima stagione potrebbe rappresentare quella per la consacrazione del Taty Castellanos. Senza l’ombra di Immobile l’attaccante è riuscito a mettersi maggiormente in proprio e a dimostrare il proprio potenziale.

Per questa ragione, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti vorrebbe sfruttare il prossimo campionato di Serie A per mettersi in mostra in vista del Mondiale in America.

Sarà quello il suo obiettivo principale secondo la rosea e dovrà quindi giocarsi al meglio le proprie carte con la maglia della Lazio in una stagione che i tifosi sperano possa riscattare quella appena conclusa.