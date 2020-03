Coronavirus, lo stadio Bernabeu diventa un magazzino sanitario

Bellissima iniziativa da parte del club spagnolo che ha deciso di modificare la destinazione d’uso dell’impianto

L’emergenza legata al Coronavirus non ha messo in ginocchio soli l’Italia ma anche il resto d’Europa: la Spagna è sicuramente il paese più colpito dopo lo stivale e il sistema sanitario è al collasso. Come la Serie A, anche la Liga si è bruscamente fermata e molti club stanno dando grandi prove di solidarietà: il Real Madrid ha deciso di dare un aiuto concreto. Secondo il portale iberico As.com infatti la dirigenza dei Blancos ha deciso di concedere lo Stadio Santiago Bernabeu al Consiglio Superiore dello Sport per essere utilizzato come magazzino per gli approvvigionamenti di materiale sanitario che serve alla capitale spagnola.