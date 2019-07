LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 18 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE Calciomercato Lazio / Il d.s. Igli Tare non si ferma e continua il proprio lavoro per puntellare la rosa. Dopo aver ufficializzato quattro acquisti, adesso è il momento di vendere. Tanti esuberi sono in cerca di sistemazione, ma anche la situazione Milinkovic-Savic è da tenere sotto controllo. Ecco di seguito tutte le trattative di giornata con sviluppi in tempo reale:

LOMBARDI E KIYINE – E’ ufficiale: i due giovani biancocelesti passano a titolo temporaneo alla Salernitana.

SITUAZIONE DIFESA – In bilico la permanenza di Wallace, richiesto dal Wolverhampton nei giorni scorsi. Le ultime indiscrezioni poi parlano anche di un interesse concreto del Watford per Bastos. In entrata invece sembra molto vicino l’acquisto di Cipriano dal Santos.

BADELJ – Potrebbe già finire l’esperienza del croato alla Lazio. Il mediano vorrebbe più spazio, ha chiesto di essere ceduto. Ci sono offerte da diverse squadre: oltre la Fiorentina, il Bordeaux è pronto a sferrare l’affondo decisivo.

AMIRI – Il Corriere dello Sport lancia un nome nuovo per il centrocampo: si tratta di Nadiem Amiri, mezzala ventiduenne dell’Hoffenheim. Punto fermo della Germania U21, il suo acquisto potrebbe dipendere dalla cessione di Milinkovic. Tare spera che il contratto in scadenza nel 2020 possa abbassare la valutazione a 15 milioni di euro. Resta poi da superare la concorrenza di Leicester, Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte.