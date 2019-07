UFFICIALE Lazio: Lombardi e Kiyine in prestito alla Salernitana

Comunicato ufficiale: la Salernitana ha ottenuto in prestito dalla Lazio i cartellini di Cristiano Lombardi e Sofian Kiyine

Due operazioni in uscita si sono concretizzate in maniera ufficiale. La società biancoceleste infatti ha chiuso altri affari di prestito con la Salernitana. Ecco il comunicato dei granata: «Si comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’95 Cristiano Lombardi e del centrocampista classe ’97 Sofian Kiyine».