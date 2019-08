Live Calciomercato Lazio: Milinkovic in attesa. Viva ancora la pista Llorente

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti sulle trattative del 3 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

AGGIORNAMENTO ORE 13.15 – Secondo il portale portoghese Record, infatti, se l’affare Pogba dovesse saltare, proprio i ‘Blancos’ potrebbero piombare su Fernandes. Addirittura, già sarebbe stata intavolata una trattativa tra Real e Sporting Lisbona sulla base di 70 milioni di euro, e nelle ultime ore, si sarebbe inserito Jorge Mendes nel ruolo di mediatore (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

Tutto fermo sul fronte Milinkovic. Il tempo a disposizione per un’eventuale cessione del serbo allo United sta scadendo e a questo punto una permanenza a Roma non è più un miraggio. Mancano pochi giorni all’8 agosto e resta tutto nelle mani del Real Madrid. Gli spagnoli, nonostante l’acquisto di van de Beek dell’Ajax, sognano anche Pogba, ma prima bisogna cedere Bale. Se invece Milinkovic andrà via, Tare e Lotito non si faranno trovare impreparati. In pole per sostituire il Sergente c’è sempre Yazici, mentre il nome nuovo è quello di Luka Milivojevic, capitano del Crystal Palace.

ATTACCO – Capitolo attaccanti: Caicedo darà una risposta sul rinnovo solo nei prossimi giorni, ma anche se l’attaccante decidesse di restare, Inzaghi avrebbe chiesto una terza punta. Il sogno si chiama Fernando Llorente. Come riporta Il Corriere dello Sport, Llorente è stato offerto alla Lazio, ma l’operazione non è semplice: l’ex Juve ha compiuto 34 anni, chiede un ingaggio da 4 milioni a stagione e va riconosciuta una ricca commissione al fratello-agente. La Lazio ci pensa e riflette.