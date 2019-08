Calciomercato, che intrecci! Real Madrid su Fernandes se salta Pogba

L’indiscrezione arriva dal Portogallo: se l’affare Pogba dovesse saltare, il Real Madrid piomberebbe su Fernandes, ad un passo dallo United

Calciomercato, che intrecci! Le protagoniste sono Lazio, Manchester United e Real Madrid, ed i giocatori in questione Pogba, Milinkovic e Bruno Fernandes. Attualmente la situazione è in fase di stallo, a cominciare dalla cessione dell’ex Juventus: Zidane lo vuole fortemente, ma le parti non hanno ancora trovato l’accordo definitivo sul prezzo. Questo ‘blocco’ ha avuto come conseguenza la messa in stand-by anche dell’operazione tra biancocelesti e ‘Red Devils’ per il ‘Sergente’. Il club inglese, anzi, sembrava intenzionato a ‘ripiegare’ su Bruno Fernandes, tanto che il giocatore pareva essere ad un passo dal trasferimento. Il ritardo, però, potrebbe nuovamente rimescolare le carte. Secondo il portale portoghese Record, infatti, se l’affare Pogba dovesse saltare, proprio i ‘Blancos’ potrebbero piombare su Fernandes. Addirittura, già sarebbe stata intavolata una trattativa tra Real e Sporting Lisbona sulla base di 70 milioni di euro, e nelle ultime ore, si sarebbe inserito Jorge Mendes nel ruolo di mediatore. Nel caso in cui sfumasse la cessione di Pogba, dunque, tramonterebbe anche la pista Milinkovic-United, rivoluzionando le strategie della campagna acquisti biancoceleste.