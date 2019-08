Roma, Petrachi blocca Llorente: l’ex Juventus arriverà dopo una cessione

Secondo calciomercato.it, il ds della Roma Petrachi avrebbe bloccato Llorente, accostato nei giorni scorsi alla Lazio

La Roma, reduce da una stagione sottotono, è al lavoro per costruire una squadra che faccia dimenticare in fretta le delusioni arrivate sia in termini di prestazioni che di risultati. Quale migliore occasione per rendere maggiormente competitiva la rosa a disposizione di Fonseca se non il calciomercato? In questo momento, gli occhi del ds Petrachi sono puntati in particolar modo al reparto difensivo, zona del campo da cui potrebbero partire prossimamente sia Dzeko che Schick. Se il bosniaco è promesso sposo dell’Inter, per l’ex Sampdoria si sta valutando il trasferimento in Germania. Pronto ad approfittare di un addio in casa giallorossa è, secondo calciomercato.it, Fernando Llorente. Lo spagnolo è stato bloccato da Petrachi e sta aspettando solamente che gli venga fatto spazio nello scacchiere della Roma.