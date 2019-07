LIVE Calciomercato Lazio: Lazzari il primo colpo, Genoa su Badelj

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 1 luglio che riguardano i biancocelesti

AGGIORNAMENTO 14.00 – Aumentano le concorrenti per Milan Badelj. Il centrocampista è in partenza, tante le pretendenti per assicurarsi il croato – come riportato dal Secolo XIX – si sarebbe aggiunto anche il Genoa. Tra le parti non ci sono ancora stati contatti, ma il Grifone è in cerca di un regista…

LIVE Calciomercato Lazio / È arrivato nella giornata di ieri il primo colpo di questo calciomercato della Lazio. Manuel Lazzari è un nuovo giocatore biancoceleste: la trattativa è arrivata a conclusione sulla base di circa 10 milioni più il cartellino di Alessandro Murgia alla Spal. Si attende ora solo l’ufficialità che arriverà dopo le visite mediche.

Depositato anche il contratto di Adekanye, il giovane proveniente dal Liverpool che arriva nella Capitale a parametro zero. La trattativa tra la Lazio e il club inglese era chiusa da tempo ma ieri con l’apertura ufficiale del calciomercato il contratto è stato depositato in Lega.

Ancora aperte invece le piste che portano a Vavro per la difesa con il quale c’è già un accordo di massima. Nessuna novità invece per quanto riguarda il centrocampo, in questo frangente tutto dipenderà dal futuro di Milinkovic.