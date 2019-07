LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 4 luglio che riguardano i biancocelesti

LIVE Calciomercato Lazio / Tanti colpi sono in via di definizione per la società capitolina. Dopo aver ufficializzato Adekanye, adesso si aspetta le visite mediche di Vavro, ma anche le firme di Lazzari e Jony. Di seguito tutti gli sviluppi di giornata sulle trattative dei biancocelesti:

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 – Incontro in corso a Casa Milan tra il talent scout rossonero Moncada e l’agente di Luan Capanni: il futuro del talento ex Flamengo potrebbe non essere più nella Capitale (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA).

AGGIORNAMENTO ORE 17: 40 – La Lazio cede in prestito Baxevanos al Panionios (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOSTRA ESCLUSIVA)

AGGIORNAMENTO ORE 15:10 – Il procuratore di Badelj e Correa nella giornata di ieri ha incontrato la Lazio, mentre oggi è stato a colloquio con la Fiorentina per parlare proprio del croato. (CLICCA QUI PER ULTERIORI DETTAGLI)

CESSIONE GERMONI – Affare fatto con la Juve Stabia. Il giovane terzino fa ritorno in Campania, dove ha giocato la passata stagione. Il cartellino diventa di proprietà delle “Vespe”, ma la Lazio si è tutelata aggiungendo una clausola.

CLICCA QUI PER LA NEWS COMPLETA

JONY IN ARRIVO – Ultime battute nella trattativa per il passaggio dal Malaga alla Lazio. La prossima settimana lo spagnolo sarà aggregato al gruppo.

RINNOVO CAICEDO – In pole position per il ruolo di vice Immobile c’è sempre l’ecuadoriano: la società vuole confermarlo ed ha proposto un rinnovo con adeguamento.

CLICCA QUI PER LA NEWS COMPLETA

UFFICIALITA’ LAZZARI – Manca ormai soltanto la firma. L’esterno può ritenersi un calciatore laziale. Tra Lazio e Spal l’accordo è raggiunto, da limare un dettaglio che riguarda la cessione di Murgia.

CLICCA QUI PER LA NEWS COMPLETA

VISITE MEDICHE VAVRO – Il calciatore è atteso a Roma. Sosterrà le visite mediche in Clinica Paideia intorno alle ore 13.