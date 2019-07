Calciomercato Lazio, Germoni torna alla Juve Stabia: i dettagli

Calciomercato Lazio – Luca Germoni fa ritorno alla Juve Stabia: il giovane terzino giocherà un’altra stagione con le Vespe

Ieri l’ufficialità del ritorno alla Lazio, oggi la chiusura dell’affare con la Juve Stabia. L’esterno Luca Germoni fa ritorno a Castellamare, dove giocherà per la prossima stagione. Arrivato in prestito gennaio dalla Virtus Entella (poi lo ha svincolato a giugno), si è ritagliato un ruolo primario nello scacchiere tattico di mister Fabio Caserta, che lo ha rivoluto alla sua corte. Per la nuova normativa, la società stabiese sarà proprietaria del cartellino del giocatore, ma ai capitloni resterà il diritto di “recompra” con la possibilità, a fine anno, di prelevarlo nuovamente.