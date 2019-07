Calciomercato, Capanni verso il Milan: incontro tra l’agente e Moncada

Il Milan è vicino a chiudere l’acquisto di Luan Capanni, talento della Lazio Primavera: oggi si è tenuto l’incontro tra le due parti

Il Milan sembrerebbe essere ad un passo dalla chiusura di un altro acquisto, quello di Luan Capanni, talento della Lazio classe 2000. L’incontro per comprendere se il giovane calciatore farà parte dei rossoneri nella prossima stagione, riporta ilmilanista.it, è avvenuto oggi a Casa Milan. Erano presenti al colloquio Moncada, il talent scout, e Silvestre, agente del calciatore. Capanni, poi, avrebbe parlato anche con Zvonimir Boban, presente in sede per condurre l’operazione. Il gioiello di San Paolo, nell’ultima stagione, ha trovato spazio nella Primavera biancoceleste, con cui ha realizzato 13 gol e 24 presenze, strappando anche la convocazione in prima squadra.