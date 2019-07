Lazio, attesa per l’ufficialità di Lazzari: manca un dettaglio

Manuel Lazzari sarà un giocatore della Lazio, ma non è ancora arrivata l’ufficialità. E’ rimasto un ultimo dettaglio da risolvere

Tanti volti nuovi sono attesi quest’anno ad Auronzo di Cadore. In Lega è già stato depositato il contratto di Adekanye, presto avverrà anche per Vavro (oggi le visite mediche) e Lazzari. Per entrambi manca soltanto l’ufficialità. Nella giornata di lunedì le società di Lazio e Spal hanno trovato l’accordo, ma c’è ancora un ultimo dettaglio da limare: come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per il comunicato ufficiale si attende la firma di Murgia coi ferraresi. Nessuna paura comunque, Lazzari si aggregerà alla squadra di Inzaghi per il ritiro.

Aggiornamenti sulla trattativa per Jony

Anche per Jony è praticamente fatta. Dalla Spagna trapelano voci che Lazio e Malaga stanno completando l’iter burocratico. L’attenzione del calciatore si è spostata in queste ore sulla nascita della secondogenita Daniela. Gli auguri sono arrivati sui social anche dai nuovi tifosi biancocelesti.