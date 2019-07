LIVE Calciomercato: Caicedo verso il rinnovo, vicina l’intesa per Kiyine. Su Milinkovic…

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 13 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

Live Calciomercato / Ecco tutte le trattative più importanti della giornata.

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 – La Lazio sarebbe vicina al raggiungimento di un’intesa con il Chievo per Kiyine. Il giocatore, che si è messo in mostra nell’ultima stagione tanto da essere accostato al Napoli, sarebbe girato in prestito alla Salernitana (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

Primo giorno di ritiro ad Auronzo e Inzaghi è in attesa di abbracciare anche Jony (la Lazio resta tranquilla) e Stefan Radu. Il rumeno è sempre più vicino al reintegro dopo le scuse, aspetta solo una chiamata da Tare e Peruzzi. In caso di conferma di Radu, difficilmente la Lazio effettuare altri colpi in entrata per quanto riguarda il reparto difensivo, a quel punto le piste che portano a N’Soki del PSG e Hinteregger dell’Augsburg verrebbero definitivamente abbandonate.

A centrocampo invece dipende tutto da Milinkovic: in caso di cessione del serbo, Tare è pronto a mettere a segno almeno due colpi in entrata. In questo momento l’unica squadra realmente interessata a Sergej è il Manchester United, ma da Formello continuano a ribadire che non sono ancora arrivate offerte ufficiali. In attacco si è fermata la ricerca del vice Immobile, anche perchè Caicedo è pronto a firmare il rinnovo. L’ecuadoriano ha le idee chiare e vorrebbe restare a Roma anche in questa stagione. Nelle ultime ore però è tornato di moda il nome di Giovanni Simeone e da Firenze sono sicuri che la Lazio è pronta all’affondo decisivo.