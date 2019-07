Calciomercato Lazio, da Firenze: Simeone vicino ai biancocelesti

Calciomercato Lazio, nuovo nome per i biancocelesti

Sembrava vivere un momento di stallo e invece ci ha pensato La Nazione a dare nova linfa al mercato biancoceleste. Come riporta il quotidiano toscano infatti pare che la società del patron Lotito sia interessata a Giovanni Simeone.

L’attaccante sembra essere fuori dai piani della nuova Fiorentina di Montella e Commisso e sembra che nella trattativa, che prenderà il via ad agosto, ci abbia messo lo zampino anche il papà Diego Pablo Simeone. La formula per portare il Cholito a Roma sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto superiore ai 15 milioni per ammortizzare così la spesa fatta due anni prima(18 milioni) per acquistare il giocatore dal Genoa.