Jony, rimandate le visite mediche: il motivo

PAIDEIA – Jony era atteso questa mattina dai medici in Clinica, ma non si è presentato: lo spagnolo sosterrà le visite domani

Niente visite mediche questa mattina per Jony. Ma nulla di preoccupante. Lo spagnolo non si è presentato in Clinica Paideia come gli altri calciatori (clicca QUI per leggere l’articolo), lo farà tranquillamente domani. La società biancoceleste infatti deve risolvere ancora qualche dettaglio burocratico prima di considerare l’esterno mancino un proprio tesserato. Per la Lazio si tratta di aspetti risolvibili in poche ore, l’operazione d’acquisto è praticamente una cosa fatta.

