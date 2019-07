Radu, reintegro sempre più vicino: in ritiro già lunedì?

Sembra essersi risolta la situazione tra la Lazio e Stefan Radu

La Lazio e Radu, sono state settimane dure ma forse tutto potrebbe finire come la maggior parte dei tifosi biancocelesti si auspicano. Come riporta il Corriere dello Sport infatti tra queste ore potrebbe esserci il reintegro del difensore che fino a qualche giorno fa era completamente fuori dall’organico della Lazio.

Ieri per la prima volta dopo 12 anni non è partito con i compagni verso il ritiro di Auronzo di Cadore ma stando a quanto riporta il quotidiano potrebbe raggiungere i compagni già lunedì insieme al neo acquisto Jony. Il difensore sta attendendo comunicazioni ufficiali da Peruzzi e Tare. Le scuse sono arrivate, mister Inzaghi lo vuole in ritiro così come tutti i tifosi.