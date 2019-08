LIVE Calciomercato Lazio – Badelj via, Milinkovic in attesa. Per l’attacco torna di moda Simeone

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti sulle trattative del 4 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

Rivoluzione a centrocampo: saluta Milan Badelj, che torna alla Fiorentina (QUI i dettagli). Tutto fermo sul fronte Milinkovic. Il tempo a disposizione per un’eventuale cessione del serbo allo United sta scadendo e a questo punto una permanenza a Roma non è più un miraggio. Mancano pochi giorni all’8 agosto e resta tutto nelle mani del Real Madrid. Gli spagnoli, sognano anche Pogba, in caso di addio del francese lo United virerebbe su Sergej o Bruno Fernandes dello Sporting. Tare e Lotito non si faranno trovare impreparati in caso di cessione del talento serbo. Sfumato Yazici, accordo raggiunto con il Lille (QUI i dettagli), il nome nuovo è quello di Luka Milivojevic, capitano del Crystal Palace. Alternative sono: Fofana dell’Udinese e Szoboszlai del Salisburgo.

ATTACCO – Caicedo darà una risposta sul rinnovo solo nei prossimi giorni, ma anche se l’attaccante decidesse di restare, Inzaghi avrebbe chiesto una terza punta. Si fa l’argo l’ipotesi Simeone della Fiorentina. Il giocatore è valutato dalla Fiorentina sopra i 10 milioni, le parti (dopo aver chiuso la trattativa Badelj) ne torneranno a parlare prossimamente.

ALTRE TRATTATIVE – Wallace è in uscita, il Wolverhampton potrebbe accogliere il brasiliano dopo aver preso Bruno Jordao e Pedro Neto. Secondo Radiosei, per Durmisi è vivo l’interesse del Fenerbache oltre a quello già noto del Besiktas. Aumentano, invece, le quotazioni della permanenza di Patric.