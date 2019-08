Calciomercato Lazio, Badelj verso il ritorno alla Fiorentina: i dettagli

Calciomercato Lazio, Milan Badelj torna alla Fiorentina: Lazio e Viola ad un passo dall’accordo

Calciomercato Lazio – Si chiude dopo appena un anno l’avventura di Milan Badelj nella Capitale. Nelle ultime ore Lazio e Fiorentina hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista croato. Badelj verrà ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto (non obbligatorio), mentre nelle casse della Lazio – in caso di riscatto a giugno – potrebbero finire circa 6 milioni di euro. Ancora un’operazione in uscita ed ennesima plusvalenza per Lotito, visto che Badelj era arrivato appena un anno da svincolato proprio dal club toscano.