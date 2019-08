Calciomercato Lazio, Lille-Yazici: arriva la fumata bianca

Calciomercato Lazio, Lille ad un passo da Yazici

Calciomercato Lazio – Questa volta forse ci siamo davvero, almeno secondo i media turchi: Yazici è ad un passo dal Lille. In giornata gli emissari del club francese hanno incontrato ad Istanbul i dirigenti del Trabzonspor e avrebbero raggiunto un accordo di massima. Nelle casse del club turco finiranno 18 milioni di euro, il cartellino del difensore portoghese Edgar (valutato 6 milioni) e il 20% della futura rivendita. Yazici volerà in Francia nei prossimi giorni per le visite mediche di rito. La Lazio a questo punto (in caso di cessione di Milinkovic) dovrà virare su altri obiettivi.