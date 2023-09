Lituania Montenegro, Marusic protagonista con un assist – VIDEO

Adam Marusic, terzino della Lazio, si è reso protagonista con un assist nella gara tra Lituania e Montenegro, sfida valida per la quinta giornata del gruppo G per le qualificazioni ad Euro 2024.

Il biancoceleste ha siglato il passaggio vincente per la prima rete di Krstovic.

NIKOLA KRSTOVIĆ 🇲🇪(2000) DREW LEVEL WITH A GREAT FINISH!!!

ADAM MARUSIĆ WITH THE ASSIST!#EURO2024pic.twitter.com/rxEm7Iz8Mv

— Football Report (@FootballReprt) September 7, 2023