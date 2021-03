Lituania Italia, Mancini: «Campo di periferia, ma tutti abbiamo cominciato così»

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di questa sera tra Italia e Lituania

«Sicuramente farà 4-5 cambi. Giocheremo su un campetto di periferia, ma tutti abbiamo iniziato da lì e ci adatteremo subito. Mi preoccupa che siamo alla terza partita in una settimana e siamo un po’ stanchi anche per gli spostamenti. Il percorso della Nazionale? Stiamo crescendo e migliorando, credo che il collettivo sia la nostra forza e lo spirito di squadra è importante. Spero che il futuro della Nazionale sia bellissimo e pieno di successi e per quello del calcio italiano che si possa tornare alla normalità perché come tutti gli sport, il calcio ha bisogno di pubblico».