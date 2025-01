Lista Serie A Lazio, novità per Basic e Hysaj: questa regola può cambiare tutto. I dettagli

Lista Serie A Lazio, Toma Basic e Elseid Hysaj potrebbero essere inseriti grazie ad una regola della FIGC

Si è aperto il calciomercato invernale e la Lazio potrebbe piazzare qualche colpo per sopperire ad alcune emergenze in rosa. La novità dell’ultima ora, però, è rappresentata da una regola della FIGC per la quale ogni club può modificare la propria lista per la Serie A di partita in partita nel corso del calciomercato.

Questa regola fa sì che, visti i molti infortunati, Marco Baroni possa sostituire i giocatori indisponibili con quelli che non sono presenti in lista, come Toma Basic ed Elseid Hysaj.