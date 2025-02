Lista Serie A Lazio, Baroni ha fatto le sue scelte: Pellegrini è fuori! La decisione su Hysaj e Basic

Lista Serie A Lazio, il tecnico biancoceleste ha escluso Luca Pellegrini. Di seguito la decisione su Hysaj e Basic

La Lazio ha presentato la nuova lista per la Serie A, in seguito alla chiusura del calciomercato invernale. Pellegrini è stato escluso ed al suo posto è stato reintegrato Hysaj, mentre al posto di Castrovilli ci sarà Basic. Inoltre, gli under 22 non sono presenti nell’elenco perché possono essere utilizzati senza alcuna limitazione. Di seguito la lista:

2 Gigot

4 Patric

5 Vecino

6 Rovella

7 Dele-Bashiru

8 Guendouzi

9 Pedro

10 Zaccagni

11 Castellanos

13 Romagnoli

14 Noslin

18 Isaksen

19 Dia

23 Hysaj

26 Basic

29 Lazzari

30 Tavares

34 Gila

35 Mandas

77 Marusic

94 Provedel