Lipsia, Tedesco: «Un Mondiale senza l’Italia non è immaginabile»

Domenico Tedesco, allenatore del Lipsia, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sull’Italia e sulla sfida con l‘Atalanta in Europa League. Le sue dichiarazioni:

ITALIA SERIE A – «Sono cresciuto guardando la Serie A e ammirando allenatori come Capello, Lippi, Ancelotti e Conte. Non invento nulla, ma cerco di imparare da tutti e adesso guardo le grandi squadre d’Europa. Ho un bellissimo ricordo dell’Italia, ci ho passato tante vacanze. Il calcio per me ha avuto un ruolo importante in Germania, perché mi ha permesso di integrarmi al meglio».

ITALIA – «Un dispiacere enorme, un Mondiale senza l’Italia non è immaginabile. Sono un tifoso come tutti. Ricordo ancora le feste del 2006 in Germania. Sulle cause non posso dire tante siccome non conosco le dinamiche da dentro».