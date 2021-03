Stephan Lichtsteiner, ex giocatore di Lazio prima di Juve poi, ha parlato in vista del match di questa sera allo Stadium

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha parlato Lichtsteiner, ex giocatore di Lazio e Juve. Le parole in vista del match di questa sera.

JUVE LAZIO – «Mi aspetto una partita tesa, tosta. Entrambe le squadre avranno grande pressione. La Juve deve vincere per continuare a sognare lo Scudetto, la Lazio per coltivare le ambizioni Champions. È la classifica gara che non si può sbagliare».

JUVE LAZIO PREFERITO – «La vittoria per 2-1 allo Stadium nel 2021, con la punizione di Del Piero nel finale: fu decisiva per lo scudetto. E poi la Supercoppa del 2013 a Roma: vincemmo 4-0, io segnai, esultati e i tifosi della Lazio si arrabbiarono. Ma per me era una forma di rispetto verso la maglia che indossavo».

RISULTATO – «Finisce 2-1 per i bianconeri. Quando la Juve deve vincere, vince».