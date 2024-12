Levanto: «Dopo la sconfitta con la Lazio il Lecce può guardare al futuro con convinzione, ecco perché»

Dario Levanto, ex calciatore del Lecce, ha parlato così della sconfitta della squadra di Giampaolo contro la Lazio

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta del Mezzogiorno, Dario Levanto ha parlato così del match tra Lazio e Lecce:

PAROLE – «A dispetto dell’immeritata sconfitta subita, dopo la gara con la Lazio il Lecce può guardare al futuro con la convinzione di avere le carte in regola per lottare sino agli ultimi 90’ per tentare di conquistare la terza salvezza di fila in massima serie, un risultato storico per la “piazza”, che non ha mai disputato la A per quattro stagioni consecutive.

Contro i biancocelesti, la squadra ha confermato di essere in netto crescendo, di avere trovato grande compattezza ed anche una sua identità. Insomma, chi aveva già intonato il “de profundis” anticipato dovrà ricredersi perché i giallorossi non hanno nulla di meno rispetto alle altre compagini pericolanti. Il torneo sarà complicatissimo sino alla fine, ma Baschirotto e compagni daranno battaglia. I risultati favorevoli hanno fatto tornare in sereno nell’ambiente inteso nel suo complesso. Le ultime uscite della gestione di Gotti, stanti le difficoltà palesate dalla squadra, sono state caratterizzate dai mugugni ed a volta dalla contestazione dei tifosi. Tutte situazioni comprensibili dettate dalla delusione, ma che non hanno certo aiutato chi andava in campo. Ora, di contro, le varie componenti remano nella medesima direzione. La spinta del pubblico ha un peso rilevante ed i supporter sono pronti a considerare in modo benevolo anche una sconfitta, in quanto maturata dopo una prova di spessore come quella con la Lazio».