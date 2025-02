Leonardi: «Il mercato di gennaio? Personalmente l’ho sempre considerato quello dei ‘disperati’. Ecco perché»

Il dirigente Pietro Leonardi ha espresso la propria opinione sul mercato portato avanti dalla Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il dirigente Pietro Leonardi ha espresso la propria soddisfazione sul mercato portato avanti dalla Lazio e non solo.

MERCATO DI GENNAIO– «Il mercato di gennaio? Personalmente l’ho sempre considerato quello dei ‘disperati’, nel senso che la vera programmazione si effettua in estate, fra luglio e agosto. La Lazio non era, appunto, in condizioni disperate e quindi ha dato seguito alle manovre estive, puntando su giocatori futuribili. La cosa importante è, soprattutto, non rompere il giocattolo. In altre parole, non turbare gli equilibri dello spogliatoio e in tal senso, puntare su ragazzi in divenire, a mio avviso è la scelta giusta ».