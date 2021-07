Leiva, ultimi giorni di relax, il centrocampista sceglie la Puglia -- FOTO

Ultimi giorni di vacanze per Lucas Leiva: il centrocampista brasiliano ha scelto la Puglia per rilassarsi prima di ripartire

Ultimi giorni di vacanza in casa Lazio prima della partenza per il ritiro in quel di Auronzo di Cadore, prevista per il 10 di luglio. Ed ecco che per i calciatori questi sono gli ultimi giorni di vacanza.

Relax, che come spesso accade, è testimoniato sui social. Non a caso, tra le storie Instagram, si può notare che Lucas Leiva, prima della ripartenza, ha scelto la Puglia e più precisamente Alberobello. Immagini che non lasciano dubbi.