Leiva, sfottò alla Roma nel post derby: «Tre pere!»

Nel post partita di Lazio-Roma, Lucas Leiva ha mandato un messaggio ironico ai giallorossi in un post Twitter

La Lazio porta a casa i tre punti contro la Roma in un derby infuocato. Tre punti e tre gol per i biancocelesti, è arrivata la risposta alle ultime prestazioni non all’altezza.

Nel post derby, Lucas Leiva ha mandato un messaggio ironico via social ai giallorossi, postando l’emoji delle pere.