Leiva non ha il Napoli nel destino: il 6 quasi sempre out coi partenopei

Lucas Leiva e il Napoli, una storia che evidentemente non s’ha da fare. Il centrocampista brasiliano nei quarti di finale della Coppa Italia della scorsa stagione rimediò un cartellino rosso che compromise il match per i capitolini. Leiva non era a disposizione – causa infortunio – neppure nella partita di agosto finita 3-1 per i partenopei al San Paolo. Anche due stagioni fa, nell’agosto 2018, l’ex Liverpool fu costretto ad alzare bandiera bianca in casa contro i campani: all’esordio stagionale all’Olimpico contro il Napoli di Ancelotti in regia giocò Milan Badelj. Anche quest’anno Leiva non sarà della partita: domenica sera c’è Lazio-Napoli, ma il centrocampista è ai box e tornerà in campo soltanto a gennaio 2021.