Leiva: «Dobbiamo ritrovare fiducia, ci servono punti per la Champions»

Lucas Leiva è intervenuto nel post-partita di Lazio-Sassuolo.

Il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, ha analizzato la sconfitta della Lazio contro il Sassuolo ai microfoni di Lazio Style Channel:

«Siamo arrabbiati per il risultato, ma non ci sentiamo sotto pressione. Eravamo abituati a vincere spesso, ora dobbiamo uscire da questa situazione. Contro Udinese e Juventus ci aspettano due trasferte insidiose, vogliamo fare punti per conquistare la qualificazione in Champions League. Ora dovremo parlare tra di noi e con lo staff, proiettandoci al futuro e lasciandoci alle spalle il presente. Dobbiamo ritrovare fiducia. Il Sassuolo ha ricominciato bene dopo il lockdown. Nel primo tempo abbiamo fallito il gol del raddoppio, nella ripresa siamo calati fisicamente e loro ne hanno approfittato. La squadra ha saputo sempre uscire dai momenti difficili e credo ci riusciremo anche ora».