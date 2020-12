Leiva, 4 gol con la maglia della Lazio: l’ultimo in Serie A al Benevento

Per Leiva 4 reti con la Lazio, l’ultima al Benevento prossimo avversario

Era la trentesima giornata di campionato della Serie A 2017/2018, allo Stadio Olimpico la Lazio giocava col Benevento. Al minuto 83′ di verificava un evento che sarebbe rimasto più unico che raro. Lucas Leiva ha segnato uno dei due gol messi a segno in Italia con la maglia della Lazio. L’ultimo realizzato con la divisa delle aquile, che agli sgoccioli del match valse il temporaneo 5-2, poi arrotondato per il 6-2 finale. Il centrocampista brasiliano, di ruolo interditore e con scarsa confidenza con la via della rete, siglò tra l’altro un gol capolavoro all’incrocio dei pali. L’altra firma sempre all’Olimpico, la giornata precedente, alla ventinovesima col Bologna. Completano il curriculum realizzativo del numero 6 capitolino le reti in trasferta a Zulte Waregem e Dinamo Kiev in Europa League. Quattro reti tutte nella stessa stagione per Leiva, l’ultima proprio al prossimo avversario, il Benevento. Lucas non ha preso il giallo contro il Verona e dunque sarà a disposizione, nonostante su di lui penda la diffida.