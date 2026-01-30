Leite Lazio, i biancocelesti non mollano la pista che conduce al portoghese! Le ultime

Leite Lazio, i capitolini guardano al giocatore portoghese come alternativa ad Alessio Romagnoli. Cosa emerge in merito

Il calciomercato Lazio non smette di stupire. La dirigenza biancoceleste è ancora al lavoro per portare nuovi innesti che possano rinforzare la rosa in vista del proseguimento della stagione. Oggi si prevede una giornata decisiva per il futuro di Alessio Romagnoli, con un blitz dell’Al-Sadd che potrebbe accelerare la sua partenza. Ma la Lazio non si ferma qui e guarda già alle alternative per rafforzare la propria difesa!

Diogo Leite nel mirino della Lazio

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, uno dei nomi sul taccuino della Lazio è Diogo Leite, centrale difensivo dell’Union Berlino. Il 27enne portoghese, in scadenza di contratto a giugno, è stato monitorato come possibile rinforzo per la difesa. Il giocatore è anche nel mirino della Fiorentina, ma i capitolini sembrano pronti a fare sul serio.

La situazione Romagnoli e le mosse della Lazio

Con la trattativa per Romagnoli che potrebbe concludersi con l’addio al club, la Lazio sta preparando il terreno per rinforzare il reparto arretrato. Leite, che ha dimostrato solidità e qualità nell’ultimo periodo con l’Union Berlino, rappresenta una valida alternativa per il futuro della squadra!

