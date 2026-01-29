Calciomercato Lazio, interesse per Schjelderup del Benfica! L’indiscrezione

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino l’ala classe 2004 del Benfica. L’indiscrezione

La Lazio accelera sul mercato e mette nel mirino uno dei prospetti più cristallini del calcio europeo. Il club biancoceleste, sempre attento ai giovani talenti da valorizzare, avrebbe individuato in Andreas Schjelderup il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. L’ala norvegese, attualmente in forza al Benfica, è finita al centro di un’importante indiscrezione di mercato che potrebbe accendere la piazza capitolina in questi ultimi giorni di trattative.

La Lazio punta Schjelderup: l’indiscrezione di Pedullà

La notizia è rimbalzata con forza sui social ed è stata lanciata in esclusiva dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Attraverso un post sul proprio profilo X, il giornalista ha rivelato che la Lazio è “forte su Schjelderup del Benfica“. Non si tratterebbe di un semplice sondaggio, ma di un interesse concreto che la dirigenza laziale starebbe cercando di trasformare in una vera e propria operazione in entrata per regalare al tecnico un innesto di qualità superiore.

Inoltre, aggiunge Alfredopedulla.com, i capitolini avevano stretto contatti importanti tra martedi e mercoledi per l’esterno classe 2004. I dialoghi sono proseguiti anche nelle ultime ore sebbene il club lusitano gli abbia proposto il rinnovo.

Rinnovo, evidenzia Nicolò Schira su X, stando agli ultimi aggiornamenti, che sta per verificarsi fino al 2031.

Il profilo di Schjelderup per la nuova Lazio

Nato nel 2004, Andreas Schjelderup è considerato uno dei gioielli della nuova generazione norvegese insieme a campioni del calibro di Haaland e Ødegaard. Esterno d’attacco tecnico, rapido e dotato di un ottimo dribbling, il giocatore è reduce da prestazioni convincenti in Portogallo, inclusa una recente e clamorosa doppietta contro il Real Madrid in Champions League. La sua duttilità tattica gli permette di agire su entrambe le fasce, caratteristica che si sposerebbe perfettamente con il calcio offensivo ricercato dalla Lazio.

Schjelderup tra la permanenza a Lisbona e l’offerta Lazio

Nonostante il forte pressing biancoceleste, la trattativa non si preannuncia semplice. Le recenti prestazioni di Schjelderup hanno spinto il Benfica a riflettere seriamente sulla sua permanenza, con alcune fonti che parlano addirittura di un possibile rinnovo di contratto per toglierlo dal mercato. Tuttavia, la proposta biancoceleste potrebbe tentare il giovane norvegese, desideroso di misurarsi con la Serie A e di trovare maggiore spazio da titolare. Le prossime ore saranno decisive per capire se il club di Lotito riuscirà a strappare il “sì” dei lusitani.

LEGGI ANCHE: Tavares Besiktas, i turchi fanno sul serio! Si può chiudere entro lunedì: i dettagli

